МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Лимит в размере 100 тысяч рублей достаточен для обмена заблокированных активов инвесторов, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. В ГД назвали планы США на российские активы воровством

"По нашим оценкам, лимита в 100 тысяч (рублей — ред.) хватит всем", — сказал он в кулуарах форума Finopolis, комментируя вопрос обмена заблокированных активов инвесторов.

"Сейчас будут прописываться детали нормативные, но смысл в том, что все будет делиться равномерно. На каждого клиента, исходя из тех, кто согласится участвовать в этой истории добровольно. Возможно, кто-то скажет, что он не хочет в этом участвовать, хочет сидеть ждать, когда что-то случится и разблокируется, и продаст", — сказал он.

"Те, кто выразит желание, сформируются пулы, и будет делиться абсолютно равными долями, исходя из того, какое количество размена получится", — добавил он.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов.