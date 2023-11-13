ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ПО МСФО В III КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 63,9%, ДО 14,28 МЛРД РУБ — БИРЖА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20231113/842246257.html
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ПО МСФО В III КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 63,9%, ДО 14,28 МЛРД РУБ — БИРЖА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20231113/842246257.html
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