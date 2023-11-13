МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Правительство расширит перечень современных технологий, для производства которых компании смогут заключать инвестиционные контракты с государством, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. В Совете Федерации предложили увеличить планку продажи ГСМ на бирже

"Мы расширим перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании могут заключать с государством специальный инвестиционный контракт. Соответственно получая налоговые льготы, преференции и другие возможные инструменты, включая субсидии", — сказал Мишустин на совещании кабмина.

По его данным, в этот список войдут еще около 70 решений.

"Они охватывают и радиоэлектронику, и фармацевтику, химическую промышленность, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, металлургию и целый ряд других сфер, что позволит привлечь больше частных средств для освоения выпуска собственного наукоемкого оборудования. Это приборы, например, ранней диагностики и лечения злокачественный опухолей, которые помогут значительно сократить время проведения операций", — рассказал Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что эти меры послужат достижению научно-технического и научно-технологического развития, которые были определены президентом.