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В России начнут оформление законом зарубежных расчетов через ЦФА
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил использование цифровых финансовых активов (ЦФА), выпущенных в России, в международных расчетах, в частности,... ПРАЙМ, 13.11.2023
макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, госдума
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил использование цифровых финансовых активов (ЦФА), выпущенных в России, в международных расчетах, в частности, если базовым активом будет золото или зерно, а процесс законодательного оформления этого может начаться уже до конца года, об этом он сказал на форуме ACI Russia eFX Summit 2023.
"Мы, например, работаем над тем, чтобы цифровые финансовые активы использовать тоже для внешнеторговых расчётов. В принципе, ЦФА — это активы, а не валюта, что-то похожее на ценные бумаги, но есть предложение для того, чтобы ЦФА стали использоваться для внешнеторговых расчётов как валюта, то есть активы будут обеспечены, например, зерном или золотом", — сказал он.
"И наши иностранные партнёры в ходе переговоров, в ходе дискуссии, в принципе выражают заинтересованность. Я могу сказать, что мы довольно близки к тому, чтобы законодательно уже оформить такое решение. Допускаю, что уже в декабре мы приступим к этому процессу", — добавил депутат.