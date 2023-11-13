МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил использование цифровых финансовых активов (ЦФА), выпущенных в России, в международных расчетах, в частности, если базовым активом будет золото или зерно, а процесс законодательного оформления этого может начаться уже до конца года, об этом он сказал на форуме ACI Russia eFX Summit 2023. В Госдуме одобрили увеличение расходов трехлетнего бюджета

"Мы, например, работаем над тем, чтобы цифровые финансовые активы использовать тоже для внешнеторговых расчётов. В принципе, ЦФА — это активы, а не валюта, что-то похожее на ценные бумаги, но есть предложение для того, чтобы ЦФА стали использоваться для внешнеторговых расчётов как валюта, то есть активы будут обеспечены, например, зерном или золотом", — сказал он.

"И наши иностранные партнёры в ходе переговоров, в ходе дискуссии, в принципе выражают заинтересованность. Я могу сказать, что мы довольно близки к тому, чтобы законодательно уже оформить такое решение. Допускаю, что уже в декабре мы приступим к этому процессу", — добавил депутат.