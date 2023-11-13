МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз уже предоставил Украине военную помощь на сумму 27 миллиардов евро, самый высокий показатель в истории, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Боррель признал, что Украина не победит

Ранее Брюссель заблокировал предоставление следующего транша военной помощи Украине на 500 млн евро, а также долгосрочную военную поддержку в размере 20 млрд евро на ближайшие четыре года.

"Не забывайте об Украине, боевые действия продолжаются. Наша помощь Украине растет, я могу сказать вам, что она достигла уровня в 27 миллиардов евро военной поддержки. Это самая высокая цифра, когда-либо достигнутая. Мы продолжаем тренировать украинских военных, мы продолжаем стоять на стороне Украины", — подчеркнул Боррель.

Ранее в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.