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Боррель раскрыл, сколько Киев получил от ЕС
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Европейский союз уже предоставил Украине военную помощь на сумму 27 миллиардов евро, самый высокий показатель в истории, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Ранее Брюссель... ПРАЙМ, 13.11.2023
финансы, экономика, новости, ес, украина, финансовая помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз уже предоставил Украине военную помощь на сумму 27 миллиардов евро, самый высокий показатель в истории, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Ранее Брюссель заблокировал предоставление следующего транша военной помощи Украине на 500 млн евро, а также долгосрочную военную поддержку в размере 20 млрд евро на ближайшие четыре года.
"Не забывайте об Украине, боевые действия продолжаются. Наша помощь Украине растет, я могу сказать вам, что она достигла уровня в 27 миллиардов евро военной поддержки. Это самая высокая цифра, когда-либо достигнутая. Мы продолжаем тренировать украинских военных, мы продолжаем стоять на стороне Украины", — подчеркнул Боррель.
Ранее в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.