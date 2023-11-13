МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Совкомбанк запустил благотворительную платформу "Совкомбанк про добро", где все пожертвования клиентов на цели фондов-партнеров будут увеличены в три раза за счет средств банка.

"Мы создали оптимальную среду для развития культуры взаимопомощи и умножаем силу добрых дел наших клиентов, партнеров и сотрудников, чтобы делать пожертвования системно, прозрачно и адресно", — прокомментировал первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский.

За пользование банковскими продуктами клиентам начисляются "баллы добра", которые можно направить на благотворительность вместе со своими деньгами. Один балл равен одному рублю. Общая сумма пожертвования складывается из соотношения 70% — средства Совкомбанка ("баллы добра") и 30% — средства благотворителя.

Чтобы получить "баллы добра", достаточно регулярно пользоваться картой рассрочки "Халва". Тем, кто по ней ежемесячно совершает не менее пяти покупок на общую сумму от 10 000 рублей, банк начисляет 1000 баллов добра за аналогичный период. Баланс можно проверить в личном кабинете на сайте prodobro.ru, вход — по номеру телефона, привязанному к "Халве".

На платформе представлены благотворительные фонды из разных регионов и сфер деятельности. Во время тестирования платформы за три месяца в них было переведено более 12 миллионов рублей. Для сотрудничества с НКО и фондами-партнерами платформы банк предлагает нулевые тарифы на рассчетно-кассовое обслуживание.