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2023
https://1prime.ru/finance/20231113/842252665.html
В Москве школьник перевел мошенникам украденные у мамы деньги
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Московский школьник украл более 120 000 рублей у своих родителей, чтобы вложиться в мобильную игру Standoff 2, пишет Telegram-канал Московские новости. Инцидент произошел в... ПРАЙМ, 13.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, финансы, мошенничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Московский школьник украл более 120 000 рублей у своих родителей, чтобы вложиться в мобильную игру Standoff 2, пишет Telegram-канал Московские новости.
Инцидент произошел в деревне Щапово Троицкого административного округа. 11-летний мальчик наткнулся на видео блогера Вели и захотел купить дорогостоящий инвентарь. Неизвестные связались с ним в комментариях и предложили общаться в "Телеграме". Они послали ему инструкции и попросили перевести деньги через мобильный банк.
Без разрешения родителей мальчик перевел незнакомцам 121 тысячу рублей. Когда он понял обман, то рассказал обо всем матери, которая заблокировала счет и обратилась в полицию.