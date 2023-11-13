МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Московский школьник украл более 120 000 рублей у своих родителей, чтобы вложиться в мобильную игру Standoff 2, пишет Telegram-канал Московские новости. Нижегородский школьник приковал себя к столбу и требовал конфет

Инцидент произошел в деревне Щапово Троицкого административного округа. 11-летний мальчик наткнулся на видео блогера Вели и захотел купить дорогостоящий инвентарь. Неизвестные связались с ним в комментариях и предложили общаться в "Телеграме". Они послали ему инструкции и попросили перевести деньги через мобильный банк.

Без разрешения родителей мальчик перевел незнакомцам 121 тысячу рублей. Когда он понял обман, то рассказал обо всем матери, которая заблокировала счет и обратилась в полицию.