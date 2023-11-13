МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В России наука по-прежнему основным образом финансируется государством, и хотя попытки изменить эту тенденцию продолжаются, они не слишком успешны, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев оценил ситуацию в мире

"Сохраняются и системные проблемы, которые требуют окончательного решения, о чём мы говорим не первый год и, скажем прямо, даже не первое десятилетие. Речь идёт о том, что в отличие от многих стран мира в России наука в основном финансируется за счёт средств государства. Этот тренд мы всячески пытались изменить, но пока здесь успехов немного", — заявил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, санкции, введенные против России, увеличили интерес российского бизнеса к сотрудничеству с наукой, в результате чего в реальном секторе экономики используется около 170 тысяч отечественных технологий.

"В прошлом году жёсткие санкции усилили, тем не менее, заинтересованность нашего бизнеса во взаимодействии с наукой, поскольку бизнес оказался отрезан зачастую от научно-технологических решений", — заключил Медведев.

Медведев также добавил, что более 400 резидентов Сколково отправят свою продукцию за рубеж. Международное сотрудничество сейчас обращается к новым рынкам в Индии, Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, фонд "Сколково" активно участвует в реализации программ в области научного приборостроения, химической промышленности, центров микроэлектроники и других направлений.