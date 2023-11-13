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Венгрия отказалась выделить средства на оружие Украине
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Венгрия отказалась выделить Киеву 500 миллионов евро на вооружение из Европейского фонда мира из-за отсутствия гарантий от украинского Национального агентства по противодействию... ПРАЙМ, 13.11.2023
финансы, экономика, новости, в мире, венгрия, украина, финансы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУДАПЕШТ, 13 ноя — ПРАЙМ. Венгрия отказалась выделить Киеву 500 миллионов евро на вооружение из Европейского фонда мира из-за отсутствия гарантий от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) о том, что венгерские фирмы не попадут в список "международных спонсоров войны", заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам Сийярто, на встрече вновь оказывалось сильное давление на Венгрию, чтобы она выделила 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для поставок оружия Киеву.
"Естественно, я и сегодня не согласился на это, мы по-прежнему придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского Национального агентства по противодействию коррупции гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список международных спонсоров войны", — отметил Сийярто.