МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России продлит на первый квартал 2024 года приостановку действия ограничения полной стоимости по кредитам и займам, говорится в сообщении регулятора. Россияне набрали рекордную сумму микрокредитов, сообщили СМИ

ЦБ РФ в августе отменил для банков ограничение полной стоимости потребительских кредитов и отдельных видов займов (ПСК) до конца 2023 года. Этот показатель используется для определения уровня предельных ставок на рынке — по закону они не могут более чем на треть превышать наименьшее из двух значений — либо 292% годовых, либо рассчитанное для текущего квартала среднерыночное значение ПСК.

"Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией: по 31 марта 2024 года приостановка действия ограничения полной стоимости по кредитам (займам) в связи с необходимостью выравнивания среднерыночного значения показателя на основе текущих рыночных данных", — сказано в сообщении.

Регулятор пояснил, что без продления послабления ограничение на первый квартал 2024 устанавливалось бы исходя из среднерыночного значения полной стоимости кредита за третий квартал 2023 года, то есть не учитывало бы эффект повышения ключевой ставки и сильно ограничивало бы доступность розничных кредитов.