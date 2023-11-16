МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Корпоративный кредитный портфель российских банков за последний год вырос на 11 триллионов рублей, бизнес активно использует эти деньги, и разговоры о недоступности кредита преувеличены, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. ЦБ продлил приостановку действия ограничений стоимости по кредитам

"Посмотрим, как развивалось корпоративное кредитование. Темп по 20% в 2023 году — это четвертый год подряд ускорение кредитов предприятиям. Это прирост корпоративного кредитного портфеля на 11 триллионов рублей за последние 12 месяцев", — сказала она.

"О чем говорят эти цифры? О том, что разговоры о недоступности кредита, мягко говоря, преувеличены", — считает Набиуллина.

"Предприятия активно занимали для финансирования инвестиций, для строительства жилья, выполнения госзаказа, для сделок по покупке бизнеса уходящих иностранных компаний. Также шло и замещение валютных долгов рублевыми кредитами", — также отметила глава регулятора.

Банк России ждет роста кредитования компаний банками страны по итогам итого года в диапазоне 16-19%. Также регулятор ожидает, что рост кредитования юрлиц в следующем году составит 5-10%, а в 2025 и 2026 годах — по 8-13%.