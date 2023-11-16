МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Платформа "МИР" позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, порядка 36% платежных пунктов принимают карты "МИР", заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. В Венесуэле российским туристам перестали выдавать алкоголь до вылета

"Сегодня платформа "МИР" позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты "МИР", почти 40%", — сказал министр на брифинге в Москве после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Он отметил, что на острове Маргарита (крупнейший остров страны, один из главных курортов) в 100% пунктов продаж можно оплачивать с помощью карт "МИР".