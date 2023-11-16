2023-11-16T14:23:06+03:00
2023-11-16T14:23:06+03:00
2023-11-16T14:23:06+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231116/842286503.html
В Венесуэле рассказали о работе платформы "МИР" в стране
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Платформа "МИР" позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, порядка 36% платежных пунктов принимают карты "МИР", заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль... ПРАЙМ, 16.11.2023
финансы, новости, венесуэла, карта "мир", россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Платформа "МИР" позволяет проводить платежи на всей территории Венесуэлы, порядка 36% платежных пунктов принимают карты "МИР", заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.
"Сегодня платформа "МИР" позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты "МИР", почти 40%", — сказал министр на брифинге в Москве после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Он отметил, что на острове Маргарита (крупнейший остров страны, один из главных курортов) в 100% пунктов продаж можно оплачивать с помощью карт "МИР".