ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — ПРАЙМ. Платежная "карта туриста" для иностранных путешественников может быть запущена в России в начале 2024 года, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. В Венесуэле рассказали о работе платформы "МИР" в стране

"Мы сделали закон, который позволит удаленно идентифицировать туриста, давать ему виртуальную карту, а по прибытии он может в аэропорту получить, если захочет, пластиковую карту "Мир"… Я надеюсь, что в начале следующего года мы эту систему в промышленную эксплуатацию запустим", — сказал Вахруков в ходе форума "Города России" в четверг в Екатеринбурге.

Замминистра добавил, что сроки запуска "карты туриста" зависят от банков.

Власти РФ этим летом приняли закон, который позволяет российским банкам открывать счета иностранным физическим и юридическим лицам без их личного присутствия в банке. Иностранный турист сможет забронировать тур с помощью электронной карты, а по прибытии в Россию — расплачиваться за услуги и совершать покупки.

В сентябре в ходе Восточного экономического форума глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что "карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем — начале четвертого квартала 2023 года.

Как пояснял РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, эта мера позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются в России иностранные туристы в связи с тем, что карты Visa и MasterCard зарубежных банков не работают в РФ из-за санкций.