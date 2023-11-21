МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Страховщики видят риски роста мошенничества по мере развития цифровизации в отрасли, в частности в сфере урегулирования убытков по ОСАГО, и это серьезный вызов, которому надо противодействовать, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. ЦБ рассказал о формировании стоимости "короткого" полиса ОСАГО

"Запуск электронного урегулирования ОСАГО, которое началось с 15 июля этого года, начинает не только трансформацию во взаимоотношениях (страховщика – ред.) с клиентом, с человеком, который получает выплату, с пострадавшим, но и, конечно, заставляет вот те силы, которые всегда пытались нажиться на страховой выплате, на страховых компаниях, на тех же пострадавших, тоже трансформироваться", — сказал он на конференции "Барьер-2023. Противодействие страховому мошенничеству. Экономика и право, методы и средства, инструменты и технологии".

"Цифровизация, которая началась, по которой есть достаточно хорошие положительные эффекты, связанные… и с ускорением выплат для пострадавших, — она открывает новые возможности для этих мошенников. И, конечно, этому нужно будет противодействовать. Я считаю, это самый такой серьезный и важный вызов и для нас, как для союза", — также отметил он.

Он привел пример, когда при ДТП с известной геолокацией и сделанными фотографиями недобросовестные лица при помощи ретуширования могут исправить снимки.

"Если раньше "львиная доля" мошенничеств приходилась на ОСАГО, то теперь страховщики видят, как недобросовестное поведение групп или отдельных граждан начинает расползаться и на другие сферы – на страхование жизни и здоровья", — добавил Уфимцев.