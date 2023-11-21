МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Сумма убытков по всем заявлениям, которые российские страховщики отправили в правоохранительные органы, за первые девять месяцев года снизился примерно на треть относительно показателя годом ранее, до 2,5 миллиардов рублей, чуть менее половины этого пришлось на ОСАГО, следует из презентации генерального директора ГК "Зетта Страхование", председателя комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по противодействию мошенничеству Игоря Фатьянова к конференции. В России отметили рост числа водителей со скидкой ОСАГО за безопасную езду

Как указано в презентации к конференции "Барьер-2023. Противодействие страховому мошенничеству. Экономика и право, методы и средства, инструменты и технологии", заявленный ущерб составил 2,5 миллиарда рублей, а годом ранее этот показатель составлял 3,7 миллиарда рублей.

В том числен, как указано в презентации, на ОСАГО по сумме заявленного ущерба пришлось 1,2 миллиарда рублей (4,4 тысячи заявлений страховщиков), а 22%, или 553 миллиона рублей, пришлось на каско (376 заявлений). На имущество и гражданскую ответственность, исключая классические ОСАГО, пришлось 18% от суммы общего заявленного ущерба, или 459 миллионов рублей (99 заявлений), на жизнь и здоровье — 6%, или 161 миллион рублей (138 заявлений) и 3%, или 88 миллионов рублей (13 заявлений) – на прочие виды мошенничеств.

"Я, может быть, не совсем соглашусь с предыдущими коллегами, потому что я тоже изучал вопрос, посмотрел, как выглядит статистика по подачами заявлений в МВД. Мы видим, что по жизни и здоровью объём заявлений, поданных в МВД, пока остаётся более-менее стабильным за предыдущий период. Ну, так, подрастает на 1-2%, но, тем не менее, все ещё недостаточно велик. Подивившись такому феноменом, провёл опрос среди коллег, думаю, что будем углублять это направление", — также сказал Фатьянов в ходе конференции.

В целом, по словам Фатьянова, в квартал в правоохранительные органы подается порядка 1 тысячи заявлений от российских страховщиков на мошенников.