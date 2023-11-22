МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Увеличение НДПИ на конденсат "Газпрома" компенсирует 20-30% демпферных выплат для нефтяных компаний в 2024 году, сказал журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. Совфед одобрил возврат к выплатам по топливному демпферу в полном объеме

Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые повышают НДПИ на газ и газовый конденсат "Газпрома". Сазанов уточнял, что увеличение НДПИ на конденсат позволит компенсировать бюджету расходы на демпферные выплаты нефтяным компаниям.

Отвечая на вопрос журналистов, на сколько мера по увеличению НДПИ на конденсат "Газпрома" сможет скомпенсировать возврат демпфера и какова ее доля, Сазанов отметил: "В целом по 2024 году те меры, которые предложены, компенсируют выпадающие доходы от увеличения демпфера. (Доля – ред.) зависит от размера демпфера в следующем году, я думаю от 20 до 30%, именно за счет конденсата для "Газпрома".

Ранее Сазанов отмечал, что компенсация расходов бюджета на демпфер предусматривается за счет двух мер. Среди них – сокращение выплат по акцизам в отношении тех НПЗ, которые не выполняют норму по поставкам на внутренний рынок 40% светлых нефтепродуктов, а также увеличение НДПИ на конденсат "Газпрома" с целью компенсировать выплаты по демпферу, идущие в пользу принадлежащих ему НПЗ.

Демпфер выплачивался нефтеперерабатывающим компаниям за поставки автомобильного топлива на внутренний рынок по ценам ниже, чем на экспорт. Для его получения нужно было, чтобы биржевые котировки не превышали на 10% по бензину и на 20% по дизельному топливу (ДТ) индикативные цены, установленные государством. С учетом особенностей налогообложения такой порядок позволял ежегодно удерживать цены на заправках в пределах официального уровня инфляции.

Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета сокращались вдвое – в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Однако позднее, после роста внутренних цен на топливо, правительство решило восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.