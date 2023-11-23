МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российские инвесторы, получившие лицензии на разморозку активов, сталкиваются с проблемами при переводе ценных бумаг из-за введения санкций со стороны США против СПБ Биржи, передает РБК. ЦБ представил схему по обмену замороженными активами

"После введения санкций в отношении СПБ Биржи гарант (иностранная компания-оператор, которая участвует в разблокировке активов. — прим.ред.) отказался от исполнения лицензий", — заявили в издании.

По данным издания, до введения санкций международный депозитарий Euroclear требовал разрешения от регуляторов США. Некоторые американские банки-корреспонденты также блокируют активы клиентов с лицензиями.

СПБ Биржа получила лицензию на проведение операций до января 2024 года, и Центральный банк России надеется на нее.

В издании отметили, что европейские санкции против Национального расчетного депозитария уже привели к блокировке части ценных бумаг, торгующихся на СПБ Бирже и хранящихся в депозитариях Euroclear и Clearstream через НРД.

Объем иностранных ценных бумаг резидентов, заблокированных из-за санкций, составляет в эквиваленте шесть триллионов рублей, и примерно пять миллионов россиян не могут распоряжаться акциями на сумму 320 миллиардов рублей.

Объем заблокированных активов российских инвесторов на конец ноября 2022 года составлял 5,7 триллиона рублей, включая активы физических лиц, заключили в издании.