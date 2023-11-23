МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз собирается предоставить Венгрии один миллиард евро финансовой помощи на восстановление страны после пандемии и энергетического кризиса, пишет агентство Bloomberg. Боррель надеется, что Венгрия разблокирует транш помощи Украине

"После того, как ожидаемое решение будет одобрено министрами финансов стран-членов ЕС, венгерское правительство сможет получить доступ к 20 процентам от дополнительных кредитов в размере 3,9 миллиарда евро и грантов в размере 700 миллионов евро, запрошенных для финансирования проекта REPowerEU", — пишет агентство.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно проводит кампанию против председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и стремится получить больше полномочий для пресечения влияния извне на политику своей страны.

По данным агентства, в прошлом году Евросоюз приостановил финансирование Будапешта на сумму более 30 миллиардов долларов из-за роста коррупции в стране.

Ранее венгерский лидер также высказал критику в адрес решений Евросоюза по вопросам миграции и призвал к пересмотру стратегии ЕС в отношении Украины. Издание отметило, что Будапешт может применить право вето для блокировки финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.