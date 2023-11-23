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ЕС выделит Венгрии средства на восстановление страны
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Европейский Союз собирается предоставить Венгрии один миллиард евро финансовой помощи на восстановление страны после пандемии и энергетического кризиса, пишет агентство Bloomberg... ПРАЙМ, 23.11.2023
финансы, экономика, новости, венгрия, ес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз собирается предоставить Венгрии один миллиард евро финансовой помощи на восстановление страны после пандемии и энергетического кризиса, пишет агентство Bloomberg.
"После того, как ожидаемое решение будет одобрено министрами финансов стран-членов ЕС, венгерское правительство сможет получить доступ к 20 процентам от дополнительных кредитов в размере 3,9 миллиарда евро и грантов в размере 700 миллионов евро, запрошенных для финансирования проекта REPowerEU", — пишет агентство.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно проводит кампанию против председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и стремится получить больше полномочий для пресечения влияния извне на политику своей страны.
По данным агентства, в прошлом году Евросоюз приостановил финансирование Будапешта на сумму более 30 миллиардов долларов из-за роста коррупции в стране.
Ранее венгерский лидер также высказал критику в адрес решений Евросоюза по вопросам миграции и призвал к пересмотру стратегии ЕС в отношении Украины. Издание отметило, что Будапешт может применить право вето для блокировки финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.