МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Работоспособность схемы обмена замороженных иностранных активов, принадлежащих российским инвесторам, находится в руках европейских финансовых регуляторов, определяющих работу депозитариев Euroclear и Clearstream, которые до заморозки обеспечивали "депозитарный мост" с Национальным расчетным депозитарием (НРД, входит в группу Московской биржи), прокомментировал РИА Новости инвестстратег УК "Арикапитал", доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов. ЦБ представил схему по обмену замороженными активами

Ранее СМИ, со ссылкой на источники, написали, что ЦБ РФ представил участникам рынка пункты схемы обмена замороженными иностранными активами (стоимостью до 100 тысяч рублей) российских инвесторов с нерезидентами. В частности, предполагается определить торговую площадку, на которой в ходе аукциона будет происходить обмен активами с нерезидентами, у которых на счетах типа "С" есть заблокированные рубли.

В предложенной схеме есть один очень важный момент, определяющий ее работоспособность, поскольку иностранные ценные бумаги инвесторов из России в основном заблокированы на счетах НРД, обращает внимание Суверов.

"Для того, чтобы дать им движение, необходимо разрешение регулирующих органов Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы, соответственно, Euroclear и Clearstream. Указанные депозитарии после получения такого разрешения позволят перевести приобретенные нерезидентами активы со счетов в НРД. Если разрешения не будет – схема не заработает", — заключил он.

Евросоюз в начале июня прошлого года внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.