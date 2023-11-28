МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации утвердило постановление о пролонгации и отсрочке по кредитам для аграриев из приграничных субъектов России, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Российские аграрии со средним уровнем реагирования получат допподдержку

"Сельхозпроизводители из приграничных регионов России получат возможность пролонгации льготных кредитов и отсрочки платежей (кредитных каникул) сроком на один год. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Добавляется, что постановление распространится на льготные краткосрочные кредиты, срок договора по которым истекает в этом году. Для льготных инвестиционных кредитов срок окончания договора не имеет значения, подчеркивается в релизе.

Уточняется, что речь идет об аграриях, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

Программа льготного кредитования для сельхозпроизводителей была запущена в 2017 году, позволяет взять краткосрочный (до двух лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до пяти процентов на производство и переработку сельскохозяйственной продукции.