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2023
https://1prime.ru/finance/20231128/842389165.html
Мишустин одобрил пролонгацию и отсрочку платежей по кредитам для аграриев
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Правительство Российской Федерации утвердило постановление о пролонгации и отсрочке по кредитам для аграриев из приграничных субъектов России, его подписал премьер-министр Михаил... ПРАЙМ, 28.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, аграрии, платежи, кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации утвердило постановление о пролонгации и отсрочке по кредитам для аграриев из приграничных субъектов России, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
"Сельхозпроизводители из приграничных регионов России получат возможность пролонгации льготных кредитов и отсрочки платежей (кредитных каникул) сроком на один год. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.
Добавляется, что постановление распространится на льготные краткосрочные кредиты, срок договора по которым истекает в этом году. Для льготных инвестиционных кредитов срок окончания договора не имеет значения, подчеркивается в релизе.
Уточняется, что речь идет об аграриях, имущество которых пострадало в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.
Программа льготного кредитования для сельхозпроизводителей была запущена в 2017 году, позволяет взять краткосрочный (до двух лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до пяти процентов на производство и переработку сельскохозяйственной продукции.