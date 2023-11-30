ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя — ПРАЙМ. Ряд банков Лаоса начал принимать карты Российской платежной системы МИР, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лаосе Владимир Калинин. Внедрение карт "Мир" на Кубе завершат к концу года

"По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты "МИР", а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме", — сообщил Калинин.

Посол добавил, что ему "кажется неоправданным", что такая самобытная и дружелюбная страна как Лаос пока недостаточно известна в России как потенциальное туристическое направление.

"Надеюсь, с открытием дополнительных авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну — тем более, что 2024 год объявлен в Лаосе "Годом туризма" — и полюбят её также, как любим её и мы", — заключил дипломат.