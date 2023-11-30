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2023
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В Лаосе начали принимать карты "Мир", заявил посол
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Ряд банков Лаоса начал принимать карты Российской платежной системы МИР, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лаосе Владимир Калинин. "По имеющейся информации, некоторые банки... ПРАЙМ, 30.11.2023
банки, финансы, новости, лаос, карта "мир", банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЬЕНТЬЯН, 30 ноя — ПРАЙМ. Ряд банков Лаоса начал принимать карты Российской платежной системы МИР, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лаосе Владимир Калинин.
"По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты "МИР", а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме", — сообщил Калинин.
Посол добавил, что ему "кажется неоправданным", что такая самобытная и дружелюбная страна как Лаос пока недостаточно известна в России как потенциальное туристическое направление.
"Надеюсь, с открытием дополнительных авиарейсов россияне смогут чаще посещать эту страну — тем более, что 2024 год объявлен в Лаосе "Годом туризма" — и полюбят её также, как любим её и мы", — заключил дипломат.