МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ПСБ выдал первый кредит в золоте — объемом выше 100 килограммов — для предприятия золотодобывающей отрасли, сообщает пресс-служба кредитной организации. Захарова назвала передачу скифского золота Киеву бессовестной

"ПСБ предоставил первый кредит в золоте для предприятия золотодобывающей отрасли в Забайкальском крае. Объем кредита сроком на один год превысил 100 кг драгоценного металла", — говорится в сообщении. В чей адрес был выдан кредит не уточняется.

Банк отмечает, что обслуживание процентных платежей, как и возврат займа, будет осуществляться также в золоте, что особенно интересно предприятию, занятому в сфере добычи драгоценных металлов, так как позволяет заемщику обеспечить финансовую устойчивость предприятия независимо от колебаний цен на золото.

Как пояснил директор департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок ПСБ Никита Душкин, развитие альтернативных форм финансирования является ключевым элементом стратегии банка, направленной на поиск и создание нишевых продуктовых и географических конкурентных преимуществ.

Он добавил, что банк продолжит активно развивать финансирование в золоте и в следующем году, создавать новые структуры сделок.