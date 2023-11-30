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2023
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ПСБ выдал бизнесу первый кредит в золоте
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ПСБ выдал первый кредит в золоте — объемом выше 100 килограммов — для предприятия золотодобывающей отрасли, сообщает пресс-служба кредитной организации. "ПСБ предоставил первый... ПРАЙМ, 30.11.2023
банки, финансы, бизнес, новости, псб, кредит, золото
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ПСБ выдал первый кредит в золоте — объемом выше 100 килограммов — для предприятия золотодобывающей отрасли, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"ПСБ предоставил первый кредит в золоте для предприятия золотодобывающей отрасли в Забайкальском крае. Объем кредита сроком на один год превысил 100 кг драгоценного металла", — говорится в сообщении. В чей адрес был выдан кредит не уточняется.
Банк отмечает, что обслуживание процентных платежей, как и возврат займа, будет осуществляться также в золоте, что особенно интересно предприятию, занятому в сфере добычи драгоценных металлов, так как позволяет заемщику обеспечить финансовую устойчивость предприятия независимо от колебаний цен на золото.
Как пояснил директор департамента инвестиционных и сложных финансовых сделок ПСБ Никита Душкин, развитие альтернативных форм финансирования является ключевым элементом стратегии банка, направленной на поиск и создание нишевых продуктовых и географических конкурентных преимуществ.
Он добавил, что банк продолжит активно развивать финансирование в золоте и в следующем году, создавать новые структуры сделок.