МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен задействовать британского экс-премьера Лиз Трасс для убеждения республиканцев предоставить помощь Киеву, пишут обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер. Байден рассказал рабочим, что может "взорвать весь мир"

Администрация Байдена ранее попросила конгресс предоставить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля.

Контролируемая республиканцами палата представителей отказывается рассматривать данный запрос совместно и предлагает отделить помощь Киеву от других позиций для проведения по ним отдельных обсуждений.

"Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс", — сказано в материале издания.

Сообщается, что Трасс прилетела в Вашингтон на этой неделе и должна помочь склонить скептически настроенных законодателей-республиканцев обеспечить поддержку Украины и перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах "от изоляционизма к активной международной роли".

Как отмечают обозреватели, американские и британские дипломаты рассчитывают, что Трасс выведет ситуацию из тупика.

"Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс поможет выйти из тупика", — сообщают обозреватели.