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Байден задействовал "секретное оружие" для помощи Киеву, пишут СМИ
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Президент США Джо Байден намерен задействовать британского экс-премьера Лиз Трасс для убеждения республиканцев предоставить помощь Киеву, пишут обозреватели Politico Элени Куреа и... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , финансы, новости, украина, сша, джо байден, лиз трасс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден намерен задействовать британского экс-премьера Лиз Трасс для убеждения республиканцев предоставить помощь Киеву, пишут обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер.
Администрация Байдена ранее попросила конгресс предоставить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля.
Контролируемая республиканцами палата представителей отказывается рассматривать данный запрос совместно и предлагает отделить помощь Киеву от других позиций для проведения по ним отдельных обсуждений.
"Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс", — сказано в материале издания.
Сообщается, что Трасс прилетела в Вашингтон на этой неделе и должна помочь склонить скептически настроенных законодателей-республиканцев обеспечить поддержку Украины и перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах "от изоляционизма к активной международной роли".
Как отмечают обозреватели, американские и британские дипломаты рассчитывают, что Трасс выведет ситуацию из тупика.
"Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс поможет выйти из тупика", — сообщают обозреватели.