МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Заблокированные на "СПБ бирже" активы российских инвесторов могут быть обменены в рамках соответствующего подписанного президентом указа, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Швейцария заморозила российские активы на 8,8 миллиарда долларов

"Мы понимали, что это неизбежно: рано или поздно биржи будут попадать под санкции. Большинство инвесторов, которые там остались, они понимали риски, и мы постоянно пыталась им донести эти риски. Мы будем помогать тем инвесторам, которые остались на бирже, как и другим инвесторам. Они попадут под тот же указ, что подписан президентом. Я не вижу причин, почему они должны быть исключены", — сказал он в кулуарах форума "Розничный инвестор: новое время – новые возможности", отвечая на соответствующий вопрос.

"Я не вижу какой-то разницы с точки зрения инвесторов", — отметил Чебесков.

Президент России Владимир Путин в начале ноября подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов.

В ноябре новый пакет антироссийских санкций США затронул "СПБ Биржу", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами.