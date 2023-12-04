МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что в цифровых рублях будет доступно кредитование, в том числе инвестиционных проектов, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний "О проекте Основных направлений развития финансового рынка России на ближайшие три года. ПСБ выдал бизнесу первый кредит в золоте

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Цифровой рубль рассматривается как "третья форма" национальной валюты, и он должен будет использоваться как средство для платежей и переводов. При этом пока предполагается, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит.

"Цифровой рубль в нашу жизнь, в виде пока теста, но внедряется. Сам участник этого процесса, могу сказать, что всё идет по плану, и я рассчитываю лично, что цифровой рубль в том числе будет направляться на кредитование, в том числе инвестиционных проектов, что смарт-контракт станет реальностью нашей жизни", — заявил Аксаков.

"Благодаря тому, что будет задействован механизм смарт-контрактов, будет целевое использование денег, смелость инвесторов активизируется", — добавил он.