МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Минфин и ЦБ России продолжают "держать оборону", настаивая на максимальном раскрытии информации компаниями: пока это удается делать, но бывают и исключения, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, выступая на форуме "Розничный инвестор: новое время – новые возможности". В ЦБ оценили роль офшорного рынка рубля

"Сейчас идет такая довольно активная дискуссия по поводу раскрытия информации… Мы тут пытались и пытаемся, и держим, в принципе, так сказать, оборону, совместно с Центральным банком, чтобы информация раскрывалась максимально. Мы понимаем, что в каких-то случаях раскрываемая информация может нести угрозу обществу или эмитенту. Специально для этого были приняты постановления правительства, которые разрешают определенную информацию нефинансовую не раскрывать", — сказал он.

Тем не менее, по словам замминистра, вся та информация, которая необходима для эффективного анализа стоимости актива, должна раскрываться. "Это была наша ключевая позиция, на которой мы продолжаем настаивать. И пока нам это в целом удается, за исключением, может быть, каких-то конкретных случаев", — пояснил он.

С марта 2022 года в России действовало постановление правительства, которое позволяло практически всем компаниям закрывать и ограничивать объем раскрытия любой информации. Срок действия меры истек 1 июля текущего года. В июле 2023 года правительство России определило перечень информации, которую участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от санкций.

В марте прошлого года Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций. Так, начиная с отчетности за февраль банки не должны были публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней. В конце ноября в ЦБ заявили, что банки начнут раскрывать финансовую отчетность в ограниченном формате с 1 января 2023 года.