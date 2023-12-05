МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Москве наивысший уровень кредитоспособности, это объясняется высоким уровнем экономического и демографического развития, инвестиционной привлекательностью и низкой долговой нагрузкой, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Москва и Санкт-Петербург сильно упали в мировом рейтинге дорогих городов

"Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило городу Москве кредитный рейтинг на уровне ruAAA — это максимальный уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации. Прогноз по нему стабильный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на рейтинг влияют следующие показатели: высокий уровень экономического и демографического развития, умеренно высокая степень инвестиционной привлекательности, сбалансированное исполнение бюджета, низкая долговая нагрузка, высокая бюджетная автономия, гибкость расходной части бюджета, диверсификация налоговой базы, а также высокие значения ряда социально-экономических показателей.

Эксперты ожидают, что по итогам 2023 года рост доходов московского бюджета по сравнению с 2022-м составит более 12 процентов, уточняется на портале со ссылкой на слова министра правительства столицы Елены Зяббаровой. Расходы, в свою очередь, увеличиваются соразмерно с доходами.

Кроме того, в Москве растут инвестиции, по итогам года показатель увеличится на 7,5 процента относительно уровня 2022 года. По мнению экспертов, важнейший фактор — это сбалансированность бюджета города и его низкая зависимость от межбюджетных трансфертов.