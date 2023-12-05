МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "Лукойл" пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии, проанализирует возможность продажи бизнеса в стране, сообщила компания. "Лукойл" договорился с китайской компанией по ГХК в Ставрополье

"Ввиду существенного изменения условий деятельности предприятий группы "Лукойл" на территории Болгарии начата работа по пересмотру стратегии по данному активу. Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса", — говорится в сообщении компании.

Ранее нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим" в болгарском Бургасе предупредил об угрозе остановки своего производства в связи с отменой квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024 года. "Лукойл" призвал власти Болгарии к "срочному диалогу" для поиска "жизнеспособного решения, позволяющего снизить риски без остановки производства".