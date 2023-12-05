2023-12-05T11:44:00+03:00
2023-12-05T11:48:01+03:00
2023-12-05T11:44:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231205/842458866.html
Лукойл пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Лукойл" пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии, проанализирует возможность продажи бизнеса в стране, сообщила компания. "Ввиду существенного изменения условий... ПРАЙМ, 05.12.2023
энергетика, финансы, экономика, новости, россия, болгария, лукойл, активы
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235478.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235478.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235477.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235477.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235476.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235476.jpg
https://1prime.ru/world/20231113/842248920.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "Лукойл" пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии, проанализирует возможность продажи бизнеса в стране, сообщила компания.
"Ввиду существенного изменения условий деятельности предприятий группы "Лукойл" на территории Болгарии начата работа по пересмотру стратегии по данному активу. Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса", — говорится в сообщении компании.
Ранее нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохим" в болгарском Бургасе предупредил об угрозе остановки своего производства в связи с отменой квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024 года. "Лукойл" призвал власти Болгарии к "срочному диалогу" для поиска "жизнеспособного решения, позволяющего снизить риски без остановки производства".