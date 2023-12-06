МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Участники рынка, работающие с "СПБ биржей", начали готовиться к обмену замороженных в 2022 году активов, расчетный депозитарий торговой площадки начал принимать поручения от брокеров на перевод иностранных ценных бумаг внутри Национального расчётного депозитария (НРД), рассказали РИА Новости в пресс-службе биржи. Запад нашел способ использовать замороженные российские активы

"Участники рынка готовятся к обмену заблокированных активов российских инвесторов на средства иностранных инвесторов со счетов типа "С", предусмотренному указом президента РФ №844. В связи с этим расчетный депозитарий "СПБ биржи" с 1 декабря принимает поручения от участников торгов (брокеров) на перевод иностранных ценных бумаг только внутри НРД, вышестоящего депозитария для "СПБ банка", — сообщает пресс-служба.

"Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые были обособлены в 2022 году и находятся на неторговых разделах. В цепочке хранения таких бумаг присутствует НРД и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. Именно эти бумаги участник торгов может перевести внутри НРД со счетов расчетного депозитария, "СПБ банк", на собственные счета в том же НРД. К депозитарным операциям для целей обмена согласно указу №844 тариф за вывод ценных бумаг не применяется", — отмечается там же.

ЦБ ранее разъяснял, что обмен коснется в первую очередь розничных инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".

А согласно указу президента РФ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному гражданину России, не может превышать 100 тысяч рублей, а обмен осуществляется путем проведения торгов.