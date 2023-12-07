С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — ПРАЙМ. Минфин России считает выполнимой амбициозную задачу по привлечению в 2024 году свыше 4 триллионов рублей нового долга, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов. Минфин займет средства для замещения внешних госзаимствований

Представитель министерства подвел итоги года рынка заимствований и дал прогноз по выполнению программы привлечения нового долга в 2024 году, выступая на Российском облигационном конгрессе.

"Возьму на себя дерзость сказать, что, на мой взгляд, мы как суверенный заемщик тоже справились. Программа 2023 года у нас выполнена практически на 100% — мы привлекли порядка 2,5 триллиона рублей долгового финансирования. При этом важно, что в структуре наших размещений преобладали долгосрочные "фиксы" (бумаги с фиксированным купоном — ред.), что для нас оставалось и остается ключевым приоритетом", — сказал он.

"Как вы знаете, на следующий год перед нами стоит еще более амбициозная задача — нам предстоит привлечь свыше 4 триллионов рублей нового долга, но почему-то мне кажется, что с вашей помощью мы с этой задачей тоже справимся", — добавил он.

По его словам, справилась и инфраструктура российского финансового рынка, которая первая взяла на себя удар. "Здесь отдельное спасибо коллегам из Национального расчетного депозитария, который из очень надежного, но в большей степени учетного института превратился в один из центров финансовых инноваций российского рынка", — сказал он.

Справились и инвесторы, пережившие не только безумную ценовую волатильность, но и зачастую меняющиеся правила игры, продолжил он. Справились регуляторы, которые эти правила игры определяли с целью защиты интересов участников рынка. Справились и эмитенты, научившись привлекать финансирование в новых реалиях. "Мы увидели 15-процентный рост долгового рынка, несмотря на сложнейшие денежно-кредитные условия. Причем, на мой взгляд, очень важно, что темпы роста корпоративного рынка больше чем вдвое превысили темпы роста государственного долга", — отметил он.

По его словам, эмитенты ведут колоссальную работу по обеспечению ликвидности тех долговых инструментов, которые уже находились в обращении, речь идет о новом сегменте рынка — замещающих облигациях. "Он позволил не только восстановить потоки платежей по евробондам, но и вернуть им вторичную ликвидность", — сказал он.