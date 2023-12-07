2023-12-07T15:57:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/finance/20231207/842495436.html
Набиуллина рассказала о выдаче банками средств на приоритетные проекты
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Банки в России выдали кредитов в рамках механизма стимулирующего регулирования на 220 миллиардов рублей, но потенциал кредитования — до 10 триллионов, заявила глава Банка России... ПРАЙМ, 07.12.2023
банки, финансы, новости, эльвира набиуллина, банки, кредит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Банки в России выдали кредитов в рамках механизма стимулирующего регулирования на 220 миллиардов рублей, но потенциал кредитования — до 10 триллионов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Мы с середины этого года применяем… механизм, который стимулирует банки прежде всего направлять ресурс на те проекты, которые связаны с технологической модернизацией, импортозамещением и так далее… Сейчас — портфель 220 миллиардов рублей. Это, может быть, не очень большая сумма, потому что по нашей оценке потенциал есть, он полностью будет использован, до 10 триллионов рублей", — сказала она.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.