МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Банки в России выдали кредитов в рамках механизма стимулирующего регулирования на 220 миллиардов рублей, но потенциал кредитования — до 10 триллионов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". На Западе назвали Набиуллину "наиболее влиятельной персоной за год"

"Мы с середины этого года применяем… механизм, который стимулирует банки прежде всего направлять ресурс на те проекты, которые связаны с технологической модернизацией, импортозамещением и так далее… Сейчас — портфель 220 миллиардов рублей. Это, может быть, не очень большая сумма, потому что по нашей оценке потенциал есть, он полностью будет использован, до 10 триллионов рублей", — сказала она.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.