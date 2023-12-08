МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-ноябрь сократились на 22,8%, до 8,226 триллиона рублей, ненефтегазовые — выросли на 25,6%, до 17,737 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. Цена нефти марки Brent упала ниже 74 долларов впервые с 29 июня

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 737 миллиардов рублей и увеличились на 25,6% г/г. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — говорится в сообщении.

В целом, по данным министерства, объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-ноября 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной в действующем законе о бюджете на текущий год.

"Нефтегазовые доходы составили 8 226 миллиардов рублей и снизились на 22,8% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа", — говорится в сообщении.

Месячная динамика нефтегазовых доходов остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 триллионов рублей в год), уточняет Минфин. "При этом часть возмещения топливного демпфера по итогам октября 2023 года будет отражена в кассовых операциях в начале декабря. С учетом данных операций уровень нефтегазовых доходов в ноябре 2023 года превысил бы уровень предыдущего года на 11%", — добавляется в сообщении.

"Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов", — подчеркивается в сообщении.