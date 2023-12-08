МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку до 1 мая обеспечить создание единого порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и физлицами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Миронов рассказал, чьи кредиты обяжут погашать за счет банков

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам (займам) с учетом опыта применения стандарта комплексного урегулирования, рекомендованного Банком России… Срок — 1 мая 2024 года", — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения являются премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Путин также поручил поручил правительству и ЦБ до 1 июня обеспечить предоставление рассрочки с комиссиями только профессиональными кредиторами.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: в) предоставление рассрочки, предполагающей взимание платы с граждан за ее использование, исключительно лицами, осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Срок — 1 июня 2024 года", — сказано в соответствующем в поручении.

Ответственным за выполнение поручения назначены Мишустин и Набиуллина.

Кроме того, глава государства поручил до 1 июня правительству и ЦБ определить механизм защиты прав граждан при рассрочке на товары по аналогии с потребительским кредитом.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить… определение механизма защиты прав граждан и предоставления им гарантий при приобретении товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) с использованием рассрочки, не предполагающей взимание платы с граждан за ее использование, аналогичного механизму, предусмотренному законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе)… Срок — 1 июня 2024 года", — говорится в поручении.

Ответственным за выполнение поручения также назначены премьер Мишустин и Эльвира Набиуллина.