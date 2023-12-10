МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Более 547 миллиардов рублей частных инвестиций привлечено в экономику Чечни за пять лет, объем ежегодных инвестиций увеличился в два раза, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев. Россия и Саудовская Аравия будут наращивать взаимные инвестиции

"За последние пять лет в экономику республики привлечено более 547 миллиардов рублей частных инвестиций. Объем ежегодных инвестиций в основной капитал вырос почти в два раза, до 120 миллиардов рублей", — сказал Шаптукаев во время открытия Дня Чеченской Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

По его данным, с 2018 года в республике реализовано 1152 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций на сумму 129 миллиардов рублей, создано около 13 тысяч рабочих мест. Он отметил, что в Чечне внедрены и продолжают совершенствоваться механизмы, позволяющие максимально упростить работу российских и иностранных компаний.