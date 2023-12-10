2023-12-10T16:03:37+03:00
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2023-12-10T16:03:37+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231210/842519317.html
Более 547 миллиардов рублей частные инвесторы вложили в экономику Чечни
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Более 547 миллиардов рублей частных инвестиций привлечено в экономику Чечни за пять лет, объем ежегодных инвестиций увеличился в два раза, сообщил министр экономического,... ПРАЙМ, 10.12.2023
финансы, новости, россия, чечня, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Более 547 миллиардов рублей частных инвестиций привлечено в экономику Чечни за пять лет, объем ежегодных инвестиций увеличился в два раза, сообщил министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев.
"За последние пять лет в экономику республики привлечено более 547 миллиардов рублей частных инвестиций. Объем ежегодных инвестиций в основной капитал вырос почти в два раза, до 120 миллиардов рублей", — сказал Шаптукаев во время открытия Дня Чеченской Республики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
По его данным, с 2018 года в республике реализовано 1152 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций на сумму 129 миллиардов рублей, создано около 13 тысяч рабочих мест. Он отметил, что в Чечне внедрены и продолжают совершенствоваться механизмы, позволяющие максимально упростить работу российских и иностранных компаний.