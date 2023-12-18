МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ. Моментальный кешбэк, когда бонусные выплаты поступают сразу после совершения покупки по Системе быстрых платежей (СБП), запустится в первом квартале следующего года, заявил журналистам глава НСПК, оператора системы "Мир", Владимир Комлев. "Яндекс" перед распродажами запустил агрегатор кешбэков и промокодов

"Мы планируем уже к концу первого квартала запустить онлайновый кешбэк", — сказал Комлев.

При такой системе после совершения платежа по СБП средства, которые были обещаны, возвращаются тут же в виде кешбэка, пояснил он.

"То есть, здесь даже не нужно ждать, как по карте "Мир", трех-пяти дней", — заключил Комлев.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.

В середине этого года состоялся пилотный запуск кешбэков за оплату через СБП, теперь программа лояльности НСПК стала единой для держателей карт "Мир" и пользователей Системы быстрых платежей.