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2023
https://1prime.ru/finance/20231218/842596470.html
НСПК запустит моментальный кешбэк за оплату по СБП
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Моментальный кешбэк, когда бонусные выплаты поступают сразу после совершения покупки по Системе быстрых платежей (СБП), запустится в первом квартале следующего года, заявил... ПРАЙМ, 18.12.2023
финансы, новости, карта "мир", сбп, кешбэк
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ. Моментальный кешбэк, когда бонусные выплаты поступают сразу после совершения покупки по Системе быстрых платежей (СБП), запустится в первом квартале следующего года, заявил журналистам глава НСПК, оператора системы "Мир", Владимир Комлев.
"Мы планируем уже к концу первого квартала запустить онлайновый кешбэк", — сказал Комлев.
При такой системе после совершения платежа по СБП средства, которые были обещаны, возвращаются тут же в виде кешбэка, пояснил он.
"То есть, здесь даже не нужно ждать, как по карте "Мир", трех-пяти дней", — заключил Комлев.
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.
В середине этого года состоялся пилотный запуск кешбэков за оплату через СБП, теперь программа лояльности НСПК стала единой для держателей карт "Мир" и пользователей Системы быстрых платежей.