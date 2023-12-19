2023-12-19T10:00:43+03:00
2023-12-19T10:00:43+03:00
2023-12-19T10:00:43+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231219/842605469.html
Расчетный депозитарий "СПБ биржи" предложит механизм разблокировки активов
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РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "СПБ БИРЖИ" НАПРАВИТ ЗАПРОС В OFAC С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ РАЗБЛОКИРОВКИ АКТИВОВ — БИРЖА ПРАЙМ, 19.12.2023
финансы, новости, россия, спб биржа, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "СПБ БИРЖИ" НАПРАВИТ ЗАПРОС В OFAC С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ РАЗБЛОКИРОВКИ АКТИВОВ — БИРЖА