МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" ведет переговоры с гонконгскими компаниями о разблокировке активов, считает, что разблокировка неамериканских бумаг может произойти быстрее, указывается в презентации биржи. "СПБ биржа" и брокеры начали готовиться к обмену замороженных активов

"СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США.

"СПБ Биржа" и "СПБ Банк" ведут переговоры с гонконгскими компаниями: разблокировка неамериканских ценных бумаг может произойти быстрее", — отмечается в презентации.

Ранее во вторник СПБ биржа сообщила, что ее расчетный депозитарий — "СПБ банк" — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.