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https://1prime.ru/finance/20231219/842606029.html
"СПБ Биржа" начала переговоры с гонконгскими компаниями по вопросу активов
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"СПБ Биржа" ведет переговоры с гонконгскими компаниями о разблокировке активов, считает, что разблокировка неамериканских бумаг может произойти быстрее, указывается в презентации... ПРАЙМ, 19.12.2023
финансы, экономика, новости, россия, спб биржа, активы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" ведет переговоры с гонконгскими компаниями о разблокировке активов, считает, что разблокировка неамериканских бумаг может произойти быстрее, указывается в презентации биржи.
"СПБ Биржа", которая обеспечивала доступ к торговле иностранными ценными бумагами, в ноябре попала под санкции США.
"СПБ Биржа" и "СПБ Банк" ведут переговоры с гонконгскими компаниями: разблокировка неамериканских ценных бумаг может произойти быстрее", — отмечается в презентации.
Ранее во вторник СПБ биржа сообщила, что ее расчетный депозитарий — "СПБ банк" — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.