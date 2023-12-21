МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Минфин рассчитывает, что около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона россиян смогут вернуть свои вложения в рамках механизма обмена замороженными активами, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Минфин составил список компаний для возможной приватизации

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.

"Мы видим, что западные страны блокировали инвестиции наших граждан, компаний, которые были вложены в иностранные ценные бумаги, на западных финансовых рынках. На сегодняшний момент количество пострадавших российских граждан составило 3,6 миллиона человек", — сказал Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил, что соответствующий механизм заработает в полную силу со следующего года.

"Это наша задача помочь людям, у которых заблокированы деньги в иностранных активах. И мы надеемся, что около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона смогут получить и вернуть свои вложения", — добавил он.