Силуанов: 2,5 млн человек из 3,6 млн смогут вернуть замороженные активы
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Минфин рассчитывает, что около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона россиян смогут вернуть свои вложения в рамках механизма обмена замороженными активами, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.
"Мы видим, что западные страны блокировали инвестиции наших граждан, компаний, которые были вложены в иностранные ценные бумаги, на западных финансовых рынках. На сегодняшний момент количество пострадавших российских граждан составило 3,6 миллиона человек", — сказал Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он напомнил, что соответствующий механизм заработает в полную силу со следующего года.
"Это наша задача помочь людям, у которых заблокированы деньги в иностранных активах. И мы надеемся, что около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона смогут получить и вернуть свои вложения", — добавил он.
https://1prime.ru/finance/20231221/842637191.html