КИШИНЕВ, 25 дек — ПРАЙМ. Молдавия возьмет кредит у Европейского банка реконструкции и развития в размере 165 миллионов евро для пополнения запасов газа и диверсификации источников его поставок, сообщила пресс-служба парламента. Молдавия в составе СНГ не имеет большой ценности для России, заявил Путин

"Парламент Молдавии ратифицировал кредитное соглашение. ЕБРР предоставит стране кредит на сумму 165 миллионов евро, финансовые ресурсы будут использованы как для приобретения запасов природного газа, так и для диверсификации его источников", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Кроме того, правительство Норвегии предоставит республике грант на сумму 34 миллиона евро. Эти средства будут использованы для программы "Безопасность газоснабжения".

Власти Молдавии намерены закупать и хранить природный газ в подземных хранилищах в соседних странах в теплый период года, когда цена на природный газ низкая. Закупка газа будет осуществляться на основе аукционов, организованных в порядке, установленном ЕБРР.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".