Молдавия возьмет кредит на 165 миллионов евро у ЕБРР для пополнения запасов газа
КИШИНЕВ, 25 дек — ПРАЙМ. Молдавия возьмет кредит у Европейского банка реконструкции и развития в размере 165 миллионов евро для пополнения запасов газа и диверсификации источников его поставок, сообщила пресс-служба парламента.
"Парламент Молдавии ратифицировал кредитное соглашение. ЕБРР предоставит стране кредит на сумму 165 миллионов евро, финансовые ресурсы будут использованы как для приобретения запасов природного газа, так и для диверсификации его источников", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Кроме того, правительство Норвегии предоставит республике грант на сумму 34 миллиона евро. Эти средства будут использованы для программы "Безопасность газоснабжения".
Власти Молдавии намерены закупать и хранить природный газ в подземных хранилищах в соседних странах в теплый период года, когда цена на природный газ низкая. Закупка газа будет осуществляться на основе аукционов, организованных в порядке, установленном ЕБРР.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".
https://1prime.ru/finance/20231225/842659426.html