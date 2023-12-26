МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Минфин России по итогам 2023 года выполнит план по пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 триллион рублей, при этом 2,9 триллиона будут направлены на выполнение расходных обязательств, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов раскрыл объем средств ФНБ на декабрь 2023 года

"Мы планируем на конец года объем Фонда национального благосостояния 12 триллионов рублей, из которых ликвидная часть, как мы говорим, не связанная с проектами, составит около 4,7 триллиона рублей. В этом году мы в бюджете учли использование средств Фонда национального благосостояния на сумму 2,9 триллиона рублей, с одной стороны, а с другой — мы учли и пополнение его на сумму примерно 1 триллион рублей. Так и будет, то есть мы выполним наши планы: пополним его на где-то триллион", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава Минфина также отметил, что ФНБ уже пополняется. "Часть средств уже перешла в декабре поступила в Фонд национального благосостояния, а за декабрь поступит в начале следующего года, то есть общий объем будет 1 триллион — пополнение, а 2,9 триллиона мы в плановом порядке используем для нужд выполнения расходных обязательств. То есть в целом, сальдо — 1,9 триллиона, как в плане", — сказал министр.

При этом, по его словам, в следующем году ситуация получше: "Мы тоже планируем и пополнять, и использовать ресурсы. В среднем объем пополнения следующего года составит около 500 миллиардов рублей. То есть на полтриллиона рублей увеличим в следующем году объем Фонда национального благосостояния. По прогнозу на 2025-2026 годы, он будет пополняться примерно на 1,8 триллиона рублей".

Кроме того, Силуанов добавил, что сейчас средства ФНБ помимо использования на нужды бюджета вкладываются в задачи технологического суверенитета и инфраструктурные решения.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, объем ФНБ на начало 2024 года оценивается в 12,178 триллиона рублей, в 2025 году — 11,191 триллиона, в 2026 году — 13,003 триллиона. Пополнение фонда в 2023 году запланировано на уровне 1,088 триллиона рублей, в 2024 году — 333,8 миллиарда, в 2025 году — 1,821 триллиона, в 2026 году — 1,836 триллиона рублей.