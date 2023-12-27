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2023
https://1prime.ru/finance/20231227/842684219.html
Россияне резко увеличили выплаты коллекторам
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Средний платеж россиян коллекторам в декабре 2023 года увеличился на 17 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 4 635 рублей, пишет Forbes со ссылкой на данные... ПРАЙМ, 27.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Средний платеж россиян коллекторам в декабре 2023 года увеличился на 17 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 4 635 рублей, пишет Forbes со ссылкой на данные НАПКА и ВТБ.
По данным издания, на фоне повышения ключевой ставки россияне вернулись к сберегательной модели поведения и начали интенсивно избавляться от долгов. Кроме того, граждане стараются сократить необязательные статьли расходов с целью высвободить дополнительные финансы для погашения платежа. Тем не менее, в 2024 году, вероятно, размер платежа увеличится.
Согласно данным Банка России, кредитный портфель россиян в январе-октябре 2023 года достиг максимального значения в 34,8 триллиона рублей, что является рекордным показателем как минимум с 2015 года.
В издании заметили, что в 2022 году средний месячный платеж достиг отметки в 3 942 рубля, в 2023 году он уже немного превышал четыре тысячи рублей, в 2024 его размер может увеличиться еще.
По прогнозам НАПКА, до конца года кредиторы выставят на продажу долгов на 293 миллиарда рублей, а коллекторы смогут выкупить долгов на 262 миллиарда рублей. А в прошлом году они купили долгов на 210 миллиардов рублей из выставленных 269 миллиардов рублей.