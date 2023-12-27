МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минпромторг РФ конкретизировал условия, согласно которым импортный автомобиль может быть охарактеризован как ввезенный для личного пользования и подпадать под условия оплаты утилизационного сбора по "льготной" ставке, говорится в сообщении министерства. "Дром" оценил влияние ограничения на экспорт корейских авто в Россию

Согласно многочисленным обращениям, часть граждан, чьи автомобили были ранее растаможены в странах ЕАЭС (в том числе с помощью посредников) по процедуре, предполагающей использование не для личных нужд, а для коммерческой деятельности, не успели завершить оформление своих автомобилей с учетом действующих норм в отведенный срок, пояснили суть изначальной проблемы в министерстве.

"Были определены условия, при одновременном выполнении которых автомобили с подтвержденной датой ввоза до 21 декабря 2023 года могут быть охарактеризованы именно как "ввезенные для личного пользования". Договор купли-продажи транспортного средства заключен до 29 октября 2023 года. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства или электронный паспорт транспортного средства оформлены до 21 декабря 2023 года", — пояснили в министерстве

Таким образом, те граждане, которые купили автомобиль для собственных нужд до 29 октября 2023 года, ввезли его на территорию Российской Федерации и оформили ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) до 21 декабря 2023 года, имеют возможность оплатить утилизационный сбор на такой автомобиль по "льготному" тарифу.

Те граждане, которые ввезли транспортное средство в Россию с территории стран ЕАЭС с привлечением посредников, оформили его и уже оплатили утильсбор в отношении своего автомобиля по полной ставке, получат право на возврат уплаченной суммы с учетом новых условий. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ФТС России.

Оплата утилизационного сбора по "льготной" ставке составляет 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет.