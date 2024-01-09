МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Правительство выделит в этом году около восьми миллиардов рублей на субсидии для фермерских хозяйств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ФРГ после протестов отложили полную отмену субсидий для фермеров

На совещании с вице-премьерами он напомнил, что в 2023 году из федерального бюджета была направлена субсидия для фермерских хозяйств в размере более шести миллиардов рублей.

"В 2024 (году — ред.) выделим еще около восьми миллиардов рублей. Подписанным постановлением уточняется порядок их предоставления", — сказал Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что важно сохранить уверенность аграриев в стабильной работе и устойчивости кооперационных связей.

"Для получателей гранта "Агростартап" введен минимальный размер, он составит 1,5 миллиона рублей. При этом расширили направления, по которым можно использовать такие средства. Теперь его можно будет взять в том числе на покупку саженцев ягодных культур", — сказал глава правительства.

Мишустин также отметил, что в каждом регионе станут самостоятельно определять приоритетные сферы деятельности, чтобы возмещать сельскохозяйственным потребительским кооперативам часть понесенных затрат.

"В их перечень добавили приобретение ягод у личных подсобных хозяйств, а также для тех, кто трудится в Сибири. Доступнее станет агропромышленная техника, оборудование. Компенсация ее стоимости для них увеличили до 60%", — сказал Мишустин.