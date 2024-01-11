МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Нефтяные компании в ушедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,589 триллиона рублей, в том числе в декабре за ноябрь — 258,2 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ. США возобновили импорт российской нефти

Соответствующие выплаты в 2022 году составили 2,171 триллиона рублей.

Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое — в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.