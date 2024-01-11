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2024
https://1prime.ru/finance/20240111/842769949.html
Минфин раскрыл, сколько нефтяники получили в 2023 году по демпферу
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Нефтяные компании в ушедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,589 триллиона рублей, в том числе в декабре за ноябрь — 258,2... ПРАЙМ, 11.01.2024
нефть, энергетика, финансы, новости, минфин рф, нефтяники, топливный демпфер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Нефтяные компании в ушедшем году получили выплаты из госбюджета по механизму топливного демпфера в размере 1,589 триллиона рублей, в том числе в декабре за ноябрь — 258,2 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Соответствующие выплаты в 2022 году составили 2,171 триллиона рублей.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое — в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.