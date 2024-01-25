СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. Решение Комитета по международным отношениям Сената США о поддержке передаче Киеву замороженных российских активов является пиратством, заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов. Бельгия выделит помощь Украине за счет доходов от российских активов

Как сообщало агентство Bloomberg, комитет поддержал законопроект о передаче активов на нужды Украины. Теперь документ должен одобрить полный состав Сената.

"Западная цивилизация в лице англосаксов четко показывают свою пиратскую сущность. Здесь принцип простой — жажда побеждает страх. В США жадность отжать у России все время борется со страхом, что это будет иметь очень большой резонанс с точки зрения всего остального мира и оттока инвестиций", — сказал Рогов РИА Новости.

Он также отметил, что западный мир привык наживаться на других странах, занимаясь официальным грабежом, при этом обличая это в "благородный и справедливый предлог".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.