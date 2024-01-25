МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Украина не получит ни единого доллара, пока США не решат внутренние проблемы, заявил в беседе с изданием Welt член палаты представителей от штата Техас Чип Рой. Рогов назвал пиратством воровство США российских активов

Нелегальная миграция в США в последние месяцы достигла рекордных показателей, максимальные цифры нелегалов фиксировались весь период президентства Джо Байдена. Власти Техаса на этом фоне вводят собственные меры по борьбе с нелегальной миграцией, включая аресты и выдворение из страны.

Осенью прошлого года штат даже натянул вдоль южной границы колючую проволоку. Однако Верховный суд США в январе разрешил убрать заграждения.

Рой заявил, что Украине не дадут ни доллара, пока администрация президента США Джо Байдена не решит вопрос с притоком беженцев.

"Наша страна не может продолжать вкладывать деньги в Украину, если в то же время будет разрушена наша собственная граница. Есть много американцев, которые спрашивают: должны ли мы платить за это? В чем, собственно, цель?", — сказал он.

При этом конгрессмен подчеркнул, что Европа должна вкладывать больше денег, а не Вашингтон.

Ранее американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в публикации в своей соцсети X одобрил намерение губернатора Техаса Грега Эбботта быть готовыми защищать границу США с Мексикой собственными силами.