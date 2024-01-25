МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ратификации протокола, который вносит изменения в договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия совместным промышленным кооперационным проектам стран ЕАЭС. В Госдуме призвали признать Украину страной-террористом

Протокол, внесенный на ратификацию президентом России Владимиром Путиным, подписан в Москве 25 мая 2023 года. Он определяет порядок оказания финансового содействия при реализации странами ЕАЭС таких проектов за счет бюджета союза.

Объем средств в бюджете ЕАЭС на очередной финансовый год на реализацию таких совместных проектов будет определяться пропорционально общей сумме поступлений в бюджеты государств — членов ЕАЭС от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в предыдущем финансовом году.

При этом размер этого процентного соотношения и форма оказания финансового содействия совместным промышленным проектам будут определяться Высшим Евразийским экономическим советом. Порядок же отбора и реализации этих проектов, а также оказания финансового содействия из бюджета ЕАЭС будет определен положением, которое утвердит Евразийский межправительственный совет.

"Форма оказания финансового содействия – это субсидирование процентных ставок по кредитам и займам, выдаваемым международными и национальными финансовыми организациями. Размер – 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов от специальных антидемпинговых и компенсационных пошлин в финансовом году, который предшествует году утверждения бюджета ЕАЭС", — рассказал на заседании Госдумы замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Реализация протокола, по его словам, повлечет за собой дополнительные расходы и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете. "На 2024 год, это пилотный проект, на цели оказания финансового содействия будет предусмотрено 1,7 миллиарда российских рублей. Размер долевого вноса Российской Федерации на указанные цели составляет 1,5 миллиарда рублей", — сказал замминистра.

Он также сообщил, что механизм финансового содействия рассчитан на пять лет с даты вступления протокола в силу с возможностью его пролонгации.