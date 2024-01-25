МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который освобождает от налогов доходы инвесторов, возникающие из-за выделения заблокированных активов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в закрытый ПИФ. ЦБ призвал повысить имущественный порог для квалифицированных инвесторов

Документ, согласно пояснительной записке, позволит защитить права и законные интересы более 3 миллионов пайщиков, владеющих инвестиционными паями заблокированных ПИФов, и при этом не окажет негативного влияния на бюджеты разных уровней.

Речь идет об открытых, биржевых и интервальных ПИФах, в состав которых входят активы, заблокированные из-за санкций. Управляющие компании таких фондов до 15 октября 2023 года должны были принять решение о выделении заблокированных активов в закрытый ПИФ или изменить тип заблокированного фонда на закрытый.

Однако, исходя из действующих норм Налогового кодекса, выделение заблокированных активов в дополнительный ПИФ и, соответственно, получение пайщиками инвестиционных паев такого фонда рассматривается как получение налогооблагаемого дохода. Кроме того, из-за изменения типа ПИФа на закрытый пайщики могут потерять право на налоговые льготы, предусмотренные для обращающихся ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев ПИФов.

В связи с этим закон вносит изменения в соответствующие статьи Налогового кодекса. Поправки исключают возникновение налогооблагаемого дохода при выделении заблокированных активов в дополнительный ПИФ. Также определяется порядок распределения расходов на приобретение инвестпаев заблокированного ПИФа между паями дополнительного ПИФа и паями фонда, оставшегося после выделения заблокированных активов.

Кроме того, пайщикам дополнительного ПИФа или фонда, тип которого изменен на закрытый, предоставляется право переносить убытки от реализации (погашения) своих паев на будущее. Также они смогут получить инвестиционный налоговый вычет на долгосрочное (более трех лет) владение ценными бумагами, если инвестиционные паи заблокированного ПИФа признавались для целей налогообложения ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, а действие данных положений будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.