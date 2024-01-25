МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Финансирование науки в МГУ в 2023 году составило 11 миллиардов рублей, из которых около шести миллиардов рублей были предоставлены из бюджета, сообщил ректор университета, Виктор Садовничий.

Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)

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"Финансирование науки в прошедшем году составило 11 миллиардов рублей, из них бюджетное финансирование — около 6 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом рост составил 24%, конкурсное финансирование — 5 миллиардов рублей. Таким образом, мы зарабатываем почти столько же, сколько нам выделяют из бюджета", — отметил Садовничий.

По словам академика, учреждение активно обновляет научное оборудование, расширяет его парк и выделило более полутора миллиардов рублей на эти цели за последние три года, преимущественно из программы развития.

В рамках национального проекта "Наука и университеты" было приобретено более чем на 1,5 миллиарда рублей научного оборудования за тот же период, общий объем обновленного оборудования превышает 3 миллиарда рублей.

Московскому государственному университету исполнилось 269 лет 25 января 2024 года. На данный момент время в состав МГУ входят 13 институтов, 40 факультетов, а также девять филиалов, пять из которых располагаются за рубежом.

25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ "Об учреждении Московского университета".