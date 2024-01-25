МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Финансирование науки в МГУ в 2023 году составило 11 миллиардов рублей, из которых около шести миллиардов рублей были предоставлены из бюджета, сообщил ректор университета, Виктор Садовничий. В МГУ предложили бить космонавтов током для улучшения зрения

"Финансирование науки в прошедшем году составило 11 миллиардов рублей, из них бюджетное финансирование — около 6 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом рост составил 24%, конкурсное финансирование — 5 миллиардов рублей. Таким образом, мы зарабатываем почти столько же, сколько нам выделяют из бюджета", — отметил Садовничий.

По словам академика, учреждение активно обновляет научное оборудование, расширяет его парк и выделило более полутора миллиардов рублей на эти цели за последние три года, преимущественно из программы развития.

В рамках национального проекта "Наука и университеты" было приобретено более чем на 1,5 миллиарда рублей научного оборудования за тот же период, общий объем обновленного оборудования превышает 3 миллиарда рублей.

Московскому государственному университету исполнилось 269 лет 25 января 2024 года. На данный момент время в состав МГУ входят 13 институтов, 40 факультетов, а также девять филиалов, пять из которых располагаются за рубежом.

25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ "Об учреждении Московского университета".