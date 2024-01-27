МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Россия заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, лекарств и топлива

"Я рад сообщить, что мы начнем принимать карты вашей платежей системы "МИР" уже 20 февраля — всего через несколько дней", — отметил Кан Зо.