2024-01-27T15:55:44+03:00
2024-01-27T15:55:44+03:00
2024-01-27T15:55:44+03:00
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Карты "Мир" начнут принимать в Мьянме с 20 февраля
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Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о в рамках... ПРАЙМ, 27.01.2024
финансы, новости, мьянма, карта "мир"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Республика Союз Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля, заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3о в рамках II Российско-Мьянманского бизнес форума на полях выставки-форума "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"Я рад сообщить, что мы начнем принимать карты вашей платежей системы "МИР" уже 20 февраля — всего через несколько дней", — отметил Кан Зо.